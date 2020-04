Coronavirus, il bollettino medico di Castiglione del Lago: "Tre guariti e tanti fuori dall'isolamento"

"Siamo felici di comunicarvi che tre persone sono guarite e finiscono ufficialmente l'isolamento, in quanto sono risultate negative a due tamponi consecutivi effettuati dopo la guarigione clinica". Lo ha annunciato il sindaco di Castiglione del Lago, Burico, aggiornando i cittadini. "Facciamo - ha continuato - loro i migliori auguri e mandiamo loro un abbraccio. Con l'occasione, mandiamo un grande saluto a chi è in ospedale o in casa malato, augurandogli una prontissima guarigione. Rinnoviamo l'invito a non uscire di casa se non per necessità". I numeri di Castiglione del Lago: 14 positivi, 48 in isolamento concluso, 45 anche sotto osservazione, 6 clinicamente guariti, 3 guariti.

