La casa ferita dal terremoto va demolita: i vigili del fuoco aiutano la famiglia a recuperare i 'ricordi'

La lotta con il 'mostro' non è ancora finita. I vigili del fuoco di Norcia sono intervenuti a Castelluccio per aiutare una famiglia a recuperare i propri beni e ricordi. La loro casa, ferita dal terremoto, ora va abbattuta.

I proprietari, dopo la scossa del 30 ottobre, non avevano piu avuto la possibilità di entrare a causa delle macerie che ostruivano il passaggio e non permettevano di lavorare in sicurezza. Oggi, grazie al lavoro del personale specializzato dei vigili del fuoco che hanno rimosso le macerie, i proprietari sono stati accompagnati a recuperare alcuni effetti personali.