Castelluccio, la ruspa si ribalta: vigile del fuoco soccorso in elicottero

E' stato soccorso dall'elicottero Icaro del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il vigile del fuoco che nella mattinata di oggi (lunedì 16 aprile) intorno 11.10, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Castelluccio di Norcia. Sul posto è intervenuto in supporto al 118 il personale del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria.

Secondo una primissima ricostruzione il mezzo meccanico con a bordo il 50enne si sarebbe ribaltato. Immediata la richiesta di soccorso. Ora, secondo le prime informazioni dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, il vigile del fuoco è in Sala Rossa, ma non sarebbe in pericolo di vita.