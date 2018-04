Castelluccio, aprono i primi cantieri e i trattori iniziano la semina delle lenticchie: ecco quando è previsto lo spettacolo della "fiorita"

Lenti segnali di rinascita dopo il sisma del centro italia e una ricostruzione avvelenata da norme da interpretare e avvisi di garanzia a pioggia. A Castelluccio da questa mattina sono tornati i trattori degli agricoltori: semineranno la lenticchia sul Pian Grande. I mezzi sono saliti da Norcia non senza difficoltà sulla strada provinciale 477 anche in fase di cantiere per i danni provocati dalle scosse. Gli agricoltori lasceranno aratri e seminatrici nei tendoni della Protezione civile. Questo è solo l'inizio di una intensa stagione di semina. E se tutto andrà per il verso giusto tra il 20 giugno e il 10 luglio, come ribadito da Gianni Coccia, portavoce degli imprenditori agricoli di Castelluccio, tornerà lo spettacolo della fiorita. Intanto partono anche i primi lavori per realizzare i caseifici (a poche decine di metri dal borgo distrutto) e il centro il Deltaplano che ospiterà ristoranti e negozi. I tempi sono di fine lavori sono incerti.