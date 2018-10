Castelluccio, tra le macerie della chiesa distrutta un altro tesoro della comunità è stato salvato

Un altro tesoro caro alla comunità di Castelluccio è stato strappato alle macerie e all'abbandono. E' dal 30 ottobre del 2016, da quando il sisma ha colpito lo splendido borgo della Valnerina, che le macerie della chiesa Santa Maria Assunta custodivano antichi e sacri oggetti dedicati al culto della Madonna.

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di portare in salvo un antico presepe, arredi sacri, oggetti ex voto e monili in oro che probabilmente erano stati donati come segno di riconoscenza alla Madonna. Gli ogetti sacri sono stati recuperati nella giornata di oggi dai vigili del fuoco che sono riusciti prima a localizzarli da sotto le macerie, e poi a tirarli fuori ed estrarli integri. La chiesa, della prima metà del '500, è stata distrutta dalla furia del sisma del 2016. I suoi oggetti, a due anni di distanza, sono stati salvati e ora saranno consegnati alla Soprintendenza.