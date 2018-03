Castelluccio: riapre al traffico la strada della "speranza", ma occhio alle fasce orarie

Torna percorribile la strada per Castelluccio. Ad annunciarlo, con un post sulla pagina Facebook, è il Comune di Norcia che spiega come a partire da domani, martedì 27 marzo, riaprirà la strada provinciale 477 che dalla città di San Benedetto conduce al borgo dei Sibillini. La strada però sarà aperta al traffico in tre diverse fasce orarie: dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 13 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 19, “salvo avverse condizioni meteo”. Tali aperture sono state disposte dalle ordinanze della Provincia di Perugia n. 3181bis e n.3182 emesse in data 26 marzo e in vigore fino al termine dei lavori quando riprenderà il traffico regolato da segnaletica semaforica.

