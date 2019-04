Castelluccio di Norcia, cade con la mountain bike: ferito ciclista 49enne

Cade con la mountain bike e finisce in elicottero all'ospedale. E' successo a Castelluccio tra il Pian Grande e Norcia. Protagonista dell'incidente una ciclista 49enne marchigiana, impegnata in un percorso off road. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e uomini del Soccorso alpino speleologico dell'Umbria, allertati dal centralino unico di pronto soccorso.

La ferita è stata soccorsa e stabilizzata sul posto, quindi issata sull'elisoccorso con il verricello, vista la zona impervia, e trasportata in ospedale a Fabriano dove si trova ricoverata.

L'incidente si è verificato mercoledì 23 aprile.