Castel Rigone, trovato morto a 35 anni il titolare della Locanda del Galluzzo

Tragedia a Castel Rigone. Lorenzo Mariucci, 35 anni, titolare della Locanda del Galluzzo di Castel Rigone (nel comune di Passignano sul Trasimeno) è stato trovato morto in casa nel pomeriggio di lunedì 13 agosto. Disposti gli accertamenti di rito per ricostruire le cause della tragedia.

Conosciutissimo a Castel Rigone e non solo. Molti i ricordi e le testimonianze condivise su Facebook: "Ci troviamo a scrivere, a volte, per salutare amici di passaggio - si legge nel post su Facebook della pagina Castel Rigone - . Chi capita per lavoro, chi per rifugio, e poi va. Ritorna a casa, si sposta. Questa volta salutiamo il nostro amico, che non tornerà. Non torneranno i suoi sorrisi, la sua voglia di conoscere il nostro borgo, le nostre genti. Non tornerà la sua interpretazione di ospitalità che ha fatto di un magnifico posto, un posto straordinario. Sei arrivato in modo quasi distratto, hai affrontato le difficoltà di recuperare la tua struttura, ci hai voluto conoscere tutti da dietro il bancone di un bar. Così: sempre con il sorriso. E con il sorriso ci hai ospitato nei nostri eventi, e con quel fantastico sorriso hai continuato a vivere nel tuo regno magico, circondato da colori, animali e tanto amore. Hai messo il tuo luogo, un luogo anche nostro, nel tuo nome: tutti ti conoscevano come Lorenzo “del Galluzzo”... e tutti siamo qua, increduli, a pensare che, stavolta, il nostro caro amico che se ne va, non potrà tornare a salutarci. Buon viaggio Lory, che bell’arcobaleno che hai portato quassù! Grazie di tutto".