Castel del Piano, 40enne incensurato ruba cibo in un supermercato: denunciato

Negli ultimi anni è diventato uno dei reati più diffusi, ovvero i piccoli furti in supermercato. In particolare si rubano generi alimentari. Chi viene preso sul fatto spesso ammette che lo ha fatto perchè privo di disponibilità economica perchè disoccupato, perchè la pensione minima non basta per tutto il mese. Non mancano ovviamente i furbetti della spesa gratis. Comunque, la crisi ha cambiato la vita di molti purtroppo. L'ultima denuncia per furto arriva da Castel del Piano dove un 40enne italiano è stato sorpreso con dei generi alimentari - per un importo di 50 euro - non pagati alla cassa. Come è prassi gli addetti alla sicurezza hanno pre-allertato i carabinieri per le verifiche del caso. Una volta scoperta la merce il 40enne è stato portato in caserma dove gli è stata notificata la denuncia per furto aggravato. Era incensurato.