Castel del Piano, crollo di una porzione di tetto in un'abitazione: intervento dei vigili del fuoco

Il crollo di una porzione del tetto di una casa ha creato il panico nella frazione di Castel del Piano nella giornata di oggi. Per fortuna però il crollo è avvenuto in una vecchia abitazione disabitata e quindi non ci sono stati né feriti né persone coinvolte. Una parte dei detriti è finita anche in un vicolo che è stato interdetto al passaggio pedonale. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco della centrale di Madonna Alta. Il fatto è avvenuto in via della musica.