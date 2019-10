IN BREVE - Castel del Piano, controlli su strada dei Carabinieri: beccato con 10 grammi di droga

Un altro spacciatore è finito nella rete dei carabinieri di Perugia grazie ai controlli su strada per arginare la piaga dei furti e dello spaccio. I militari della Stazione di Castel del Piano, dopo un controllo ad un’autovettura, scaturito dall’atteggiamento anomalo manifestato da un automobilista, hanno scoperto e sequestrato ben 21 dosi di cocaina per un peso di 10 grammi. Nei guai è finito un cittadino albanese di 37 anni. Per lui niente carcere dato che il giudice ha imposto l'obbligo di firma tutti i giorni presso le forze dell'ordine.