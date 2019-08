Castel del Piano, incidente tra tre auto: cinque feriti in ospedale, tre sono minorenni

Schianto tra tre auto e cinque feriti in ospedale. E tre sono minorenni. L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 19 agosto, a Castel Piano e sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Due i feriti, di 43 e 34 anni, trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice giallo. Trasporto in ospedale in codice verde, invece, per tre minorenni.