Esplosione nella notte, fanno saltare la cassa continua di un supermercato: banditi in fuga

Ancora un'esplosione nella notte e una banda entrata in azione per razziare, questa volta, la cassa continua di un supermercato. Il colpo è andato in scena intorno alle due di questa notte ai danni del punto vendita Eurospin, nel quartiere di Ferro di Cavallo a Perugia

I malviventi, per riuscire ad impossessarsi del denaro contante dalla cassa, l'hanno prima fatta esplodere, per poi dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato alle due, ma quando gli agenti della Questura di Perugia sono arrivati la banda era già riuscita a far perdere le proprie tracce, non prima di aver lasciato ingenti danni a causa dell'esplosione.

Il bottino racimolato dai malviventi, ammonterebbe a circa 3/4mila euro, ma il tutto è ancora in fase di quantificazione. Per i rilievi del caso, sul posto è arrivata anche la Scientifica. Appena due giorni fa, a Todi, era stato presa di mira lo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Orvieto, fatto saltare in aria con materiale esplosivo. In questo caso però l'arrivo dei carabinieri aveva messi in fuga la banda. Indagini a tutto campo per riuscire a risalire agli autori dei colpi.