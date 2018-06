Caso Bianzino, parla il figlio Rudra: "Mio padre morto in carcere a 44 anni, ecco perché chiedo verità"

“Chi era mio padre? Un pacifista, amante della natura e delle filosofie orientali, che aveva scelto come casa la quiete dell’Appennino umbro marchigiano”. Rudra Bianzino ricorda così suo papà Aldo, il falegname morto in carcere a Capanne a neanche 48 ore di distanza dal suo arresto. Era il 14 ottobre del 2007. Ora, a 11 anni da quella tragedia, il figlio chiede che il caso venga riaperto. La verità processuale ha già messo la parola fine con una condanna per omissione di soccorso a carico di un poliziotto della penitenziaria. Ma per la famiglia del 44enne potrebbe esistere un’altra verità che chiede venga approfondita sulla scorta di nuove analisi e accertamenti medico legali. Troppi dubbi, per il figlio, su quella morte naturale accertata come aneurisma e una lacerazione al fegato dovuta al massaggio cardiaco.

Che idea ti sei fatto in tutti questi anni su cosa sia successo a tuo papà?

"Qualsiasi cosa sia successa a mio padre, i motivi mi rimangono oscuri. Era una persona pacifista e tranquilla, non è mai stato visto come una persona nè violenta nè pericolosa. Quello che voglio è arrivare la verità. Chiedo solo questo".

Qual è il ricordo più forte che hai di tuo papà?

"Il giorno che l'hanno arrestato, l'ultima volta che l'ho visto. Ho avuto come la sensazione che non lo avrei più riabbracciato e infatti è stato così. E poi quell'odore di segatura e la sua barba riccioluta che non avrei più toccato. Ma c'è anche un grande insegnamento che i miei genitori mi hanno dato: il non girarsi mai dall'altra parte davanti alle ingiustizie".

Perchè hai chiesto di riaprire il caso di tuo padre Aldo?

"Ci sono due aspetti fondamentali. Quello sociale che mi spinge a cercare una verità e una giustizia. La battaglia per mio padre non è fine a se stessa ed è per questo che vado avanti con tutta la determinazione del mondo. Ma io devo arrivare un giorno nella vita e sapere di aver fatto il massimo per avere una risposta. Ecco perchè ho lanciato una petizione per chiedere una commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di sospetti abusi delle forze dell'ordine. Petizione che ha raccolto 18mila firme circa. E poi c'è l'aspetto più intimo e personale. Quello di essere rimasto orfano di un padre, senza una verità che abbia mai soddisfatto la mia famiglia".

Che cosa è emerso da questa nuova consulenza medica?

"Gli elementi medici smentiscono la verità processuale emersa fino ad oggi. Ed è per questo che voglio andare fino in fondo. Gli accertamenti hanno fatto emergere come le lesioni epatiche siano avvenute contemporaneamente a quelle cerebrali, cioè all’emorragia sub aracnoidea. Ma questo aneurisma da cui sarebbe dipesa l’emorragia non si è mai trovato. Entrambe le lacerazioni (al fegato e cerebrale) sarebbero avvenute in vita. Smentendo come il danno al fegato sia avvenuto durante il massaggio cardiaco".

Racconta Rudra nella biografia dedicata a sua padre: “La mia era una famiglia semplice: mio padre presto allestì un piccolo laboratorio per fare lavori di falegnameria, che gli permise di iniziare una piccola attività in breve conosciuta nel paese di Pietralunga e nel circondario, e mia madre, che a l’epoca si dedicava a lavori di ceramica e di artigianato molto fine. Più tardi, intorno agli anni 2000, il nucleo familiare si allargò, e venne a vivere con noi anche mia nonna (materna) quindi coronando forse uno dei momenti più belli della mia vita. Un ricordo che rimarrà sempre vivido nei miei pensieri è il rapporto che mio padre aveva con sua suocera, che, al contrario dei luoghi comuni, era paragonabile all’affetto tra madre e figlio. La classica famiglia insomma: madre, padre e nonna, da ragazzino che ero, non poteva proprio mancarmi nulla, immerso nell’affetto di una di una bellissima famiglia. È la mattina di venerdì 12 ottobre 2007 che questo sogno idilliaco (certo non senza problemi, come in ogni famiglia che si rispetti) viene rovinosamente infranto”.

Il resto della storia per la famiglia Bianzino è ancora da scrivere.