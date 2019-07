Cascia, cagnolino resta intrappolato nel bosco: salvato dai vigili del fuoco

Salvato. Nel pomeriggio di martedì 9 luglio i vigili del fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti a Cascia, in località Logna, per recuperare un cagnolino. Il cucciolo è riuscito a scappare dai proprietari ed è rimasto impigliato con in guinzaglio tra i rami della boscaglia.

I vigili del fuoco, dopo due ore di ricerche, sono riusciti a ritrovarlo, a liberarlo e a portarlo in salvo. Il cane è in buone condizioni ed è stato riconsegnato ai proprietari.