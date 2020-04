Coronavirus | Cascia, sanificate le strade del capoluogo e delle frazioni: "Grazie ai vigili del fuoco"

Continua l'opera di sanificazione delle strade di Cascia, sia capoluogo che frazioni, per arginare la pandemia che ha stravolto la vita di tutti. Ancora una volta - come per il terremoto e il post - sono scesi in campo per aiutare la popolazione i vigili del fuoco (personale permanente e volontari) che hanno effettuato questo importante servizio.

Una missione che è stata sottolineata dall'amministrazione comunale: “In questo difficile momento che tutti noi stiamo vivendo a causa della pandemia e che impedisce la normale quotidianità intendiamo esprimere un sentito ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco, che con il proprio personale permanente e volontario, ancora una volta si è reso disponibile ad offrire un prezioso supporto a favore della popolazione, svolgendo il servizio di disinfezione delle strade di Cascia e delle frazioni. Tale occasione rinsalda il sentimento di gratitudine e benevolenza che la cittadinanza sente nei confronti di questo Corpo, che si è prodigato generosamente fin dai primi istanti del terremoto del 2016”. Il vigile del fuoco paura non ne ha!