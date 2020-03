Coronavirus, la preghiera della Madre Priora: "Rita guarisci i malati, dai forza a medici e infermieri, accogli in cielo le vittime"

“In questi tempi difficili che ci vedono fragili e smarriti a causa del virus, mi rivolgo a te amata Santa Rita e chiedo la tua intercessione presso il Signore": è l'inizio della preghiera rivolta alla Santa umbra, la Santa degli Impossibili, venerata in tutto il mondo, da parte della Madre Priora del Monastero Suor Maria Rosa Bernardis che, esprimendo vicinanza a tutte le persone coinvolte nell'emergenza coronavirus, si è raccolta in preghiera davanti all'urna che custodisce il corpo della santa. "Dona a tutti noi la forza dello Spirito, che tu hai saputo accogliere, per affrontare questa prova. Aiuta a non sentirsi soli coloro che sono in isolamento, anzi unisci noi tutti nella potenza della preghiera e nel tuo amorevole abbraccio".

"Rita, tu che nella tua vita sei sempre stata vicino ai sofferenti, sostieni chi è malato e accompagnalo con premura verso la guarigione. Tu che hai superato molti dolori, accogli in Cielo tutti coloro che hanno perduto la vita a causa del coronavirus e porta conforto alle loro famiglie, donandogli la pace del cuore. Fa’ che alle istituzioni e al personale sanitario non manchino energie e porgi loro la tua mano Rita, perché possano lavorare al meglio per la vita. Fa’ che arrivi il tuo supporto anche a chi si trova in difficoltà per le conseguenze socio-economiche. Aiutaci Santa Rita portando al Padre il nostro bisogno di speranza e guidaci a un domani migliore”.