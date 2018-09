Incendio all'alba in un bar, scatta l'allarme: "mistero" sulle cause

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che ha interessato un bar di Cascia. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato all'alba di questa mattina, giovedì 20 settembre. Intorno alle cinque una squadra del distaccamento di Norcia, in collaborazione con i volontari, è intervenuta sul posto per spegnere le fiamme.

L'esercizio commerciale a quell'ora era chiuso e nessuno è rimasto coinvolto o ferito nell'incendio. Domate le fiamme, ora si dovranno accertare le cause. Come detto. nessun danno a persone, ma la struttura ha subìto qualche danno.