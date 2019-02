La frana di Casaglia è più grave del previsto: partiti i lavori, ma non saranno indolore.. ecco i tempi

La frana di Casaglia, dopo il maltempo dei giorni scorsi, è ben più grave di quanto si era ipotizzato in un primo tempo dai tecnici comunali. La brutta conferma è arrivata dalla nuova squadra, chiamata in campo dal Comune, per iniziare i lavori di ripristino il prima possibili. La frana in questione ha provocato uno smottamento complesso: molti metri cubi di terra e diverse piante. Oltre al ripristino la squadra privata incaricata dal Comune ha anche individuato la migliore situazione per evitare un'altra movimento del terreno: ovvero un fosso per canalizzare le acque di scolo in caso di forti piogge o vere e proprie bombe d'acqua. I tempi tecnici per i lavori si aggirano intorno alle due settimane. Ma, in caso di tempo favorevole, non si esclude una riapertura anticipata della strada che collega Casaglia a Ponte Valleceppi.