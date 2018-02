Incidente domestico a Casa del Diavolo: donna folgorata da cavo elettrico bagnato

Ha rischiato veramente grosso una donna di 62 anni di Perugia che è rimasta folgorata da una cavo elettrico bagnato che aveva spostato. Uno choc elettrico che ha fatto strammazzare a terra la donna che ha perso conoscenza per alcuni minuti. Immediati sono stati allertati i soccorsi che hanno raggiunto l'abitazione di Casa del Diavolo prestando il primo soccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il cavo incriminato. Il personale medico ha trovato la donna che aveva ripreso i sensi ma presentava nausea ed aveva una lesione sulla mano folgorata. E' stata trasportata in codice giallo e ricoverata al Santa Maria della Misericordia. Il bollettino medico ribadisce che non è in pericolo di vita