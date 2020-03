Casa all'asta: "Signor giudice, rinvii lo sfratto perché non so dove sistemare i miei cani"

Compra una casa all’asta, ma il vecchio proprietario non la vuole lasciare: “Non so dove mettere i cani”.

Il protagonista della vicenda, assistito dall’avvocato Fulvio Carlo Maiorca, ha acquistato la casa, messa all’asta per i debiti del proprietario, a novembre del 2019, pagando “il prezzo dell’immobile con pesanti sacrifici e contrazione di mutuo, per il quale sono già in corso i pagamenti periodici”.

L’uomo si sarebbe deciso ad acquistare proprio quella casa perché le sue caratteristiche corrispondono a quelle necessarie ad ospitare lui e la moglie, invalida. Dall’acquisto ad oggi, però, il vecchio proprietario, esecutato dell’immobile, non ha ottemperato al rilascio, adducendo proprio l’impossibilità di sistemare i due cani in luogo adeguato. In altre parole non sarebbe riuscito a trovare ancora un appartamento o una casa con un pezzetto di giardino. Chiedendo per tre volte un rinvio dello sfratto.

All’ultima udienza il giudice delegato alla vendita del Tribunale di Spoleto, è stato chiamato a decidere sull’ennesima richiesta di rinvio, contestata dall’avvocato dell’acquirente in quanto avrebbe costituito un “atto gravemente lesivo del diritto acquisito e duramente pagato dagli istanti i quali vedrebbero vanificato lo stesso diritto per favorire la collocazione delle due bestie”.

Il giudice ha negato il rinvio e la parola adesso passa all’ufficiale giudiziario e al fabbro per il rilascio dell’immobile.