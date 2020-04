Cartolerie, profumerie, negozi per animali e tanto altro: chi consegna a domicilio a Perugia

Ci sono tantissime attività commerciali che per non perdere i propri clienti e aiutare la popolazione a rimanere a casa per via del Coronavirus, limitando i contatti e le uscite, si sono organizzate per consegnare direttamente a casa delle persone i propri beni. Tra questi, tanti commercianti all'ingrosso e al dettaglio di cartoleria, gioielleria, negozi per animali, fotottica, ferramenta, profumeria, abbigliamento, calzature e anche lavanderie:

ERCOLANI CARTA-075/34752

CARTOLERIA ECO

-075/5006647 -

3939212408 –

3939912984 -

3496965230

BRAGIOLA CARTA E CANCELLERIA-075/5280903

COPIA E INCOLLA-075/5727443

HOBBY FOTO-075/5736428

CITTA’ DEL SOLE – GIOCATTOLI-075/5733206

CENTROUFFICIO SRL - BUFFETTI-075/393777 - 3294010839

STILE GIOIELLO-346/6187905

STILE GIOIELLO-393/5690613

BARTOCCINI GIOIELLERIA-3470567211

LIBERATI GIOIELLI-3474491360

LUCI GIOIELLERIA-3333873701

PAGANA GIOIELLI-075/5720877

GALEAZZI GIOIELLERIA ARGENTERIA OROLOGERIA-075/5723739 /360812209

OTTICA STAFISSI-075/5092342 -3314267599

OTTICA LE PUPILLE -075/5000139

OTTICA OCCHI DI SOLE -075/3721311 -3939654205

ZOOGARDEN -075/393232

BATTITO ANIMALE- 075/46496

NEGOZIO PER ANIMALI NOVATRADE -3468587590

PET’S PLANET -3469601951

EURONICS -075/394348

EURONICS - 075/5005614

MATERIA CERAMICA - 3935145793

BRICOCENTER-075/5056745 -3313040589

BIONDI EDILIZIA E FERRAMENTA 075/5052933 –075/5149859

NUOVA PARATI -337652255

JOLLY TONER -075/3743614

STAR CLASS 075/597201

MILVA MERCERIA -3333665400

ESTETICAMENTE -075/5011437

UN DIAVOLO PER CAPELLO- 3498442706

PROFUMERIA GRAZIA -3921950742 –075/397892

GRAZIA GALLERIA OLFATTIVA -3921950742 –075/9370316

CASA DEL CORREDO BIRCOLOTTI - 392 5341855

MARCHINI STORE -345232703

UPPERSTORE ABBIGLIAMENTO-075/40103

STORE STOCK SHOP ABBIGLIAMENTO-3356642279

BRUNO CALZATURE-075/5003735 –3518050509

LIBRERIA GRANDE-075/396343

MANNAGGIA LIBRERIA-075/9665399

MPBBOOKSHOP-075/5288850

ZIO SMOKE-075/9977848

ZIO SMOKE-075/9073746

LAVANDERIA ONDA BLU-3200804057