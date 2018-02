Cartello a Perugia "Macerata è solo l'inizio", Leonelli: "Fermare subito questa spirale violenta"

"Conoscevo Paolo, come praticamente tutti quelli della mia generazione e come buona parte dei cittadini di Perugia. Sono sicuro che lui avrebbe appreso questa notizia con “preoccupazione altissima”, prima ancora che “con emozione altissima”, come era solito dire". Il candidato al collegio Perugia 1 alla Camera,Giacomo Leonelli, interviene sul brutto episodio avvenuto a Perugia: il cartello inneggiante alla strage di Macerata sotto la foto di Paolo Vinti, intellettuale comunista deceduto alcuni anni orsono. "Sapere che qualcuno,nella sua e nella nostra città, ha lasciato la scritta “Macerata è solo l’inizio” sotto la sua foto, è qualcosa di allarmante e ci impone una riflessione. Questa spirale di violenza e di attacco ai simboli democratici del nostro Paese va fermato subito".