"Chi mangia il maiale è un assassino": scritte pro - vegan imbrattano i manifestati della sagra

Con il periodo primavera - estate in cui la nostra regione inizia a pullulare di sagre e feste paesane all'insegna della cucina tipica, torna puntuale anche l'attacco ai cartelli pubblicitari delle manifestazioni culinarie in questione. Non è nuova la città di Perugia a questi attacchi da parte di chi "inneggia" a una cultura alimentare priva di carne o derivati animali. Sia chiaro, ognuno è libero di approcciarsi a qualsivoglia stile culinario ritenga più opportuno, ovviamente nel rispetto reciproco. Ma da qualche giorno, parole come "Mostri, assassini, fate schifo", campeggiano sopra uno dei manifesti di una sagra, affisso in zona Fontivegge, lasciando intendere, con parole forti, la propria vocazione a una cultura alimentare che non contempla l'uccisione di animali.