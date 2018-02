Il gran Carnevale di San Sisto sbarca a Corso Vannucci: i carri e maschere in parata

Nel giorno di martedì grasso, 13 febbraio, il carnevale di San sisto si sposta in centro storico co tutta l’allegria dei suoi carri allegorici. L’arrivo dei carri è previsto per la mattina intorno alle 10 in Piazza IV Novembre, dove si potranno ammirare fino al pomeriggio alle 16,30, quando prenderà il via la sfilata lungo Corso Vannucci, fino a Piazza Italia. Nel viaggio di ritorno a San Sisto, i carri passeranno per Via dei Filosofi, portando anche lì divertimento e animazione.