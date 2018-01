L'allarme sulla ricostruzione post terremoto: "La mafia ricicla il denaro sporco in Umbria"

Riflettori sulla ricostruzione post terremoto. A lanciare l’allarme il Procuratore Generale presso al Corte d’Appello di Perugia, Fausto Cardella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. I lavori "rappresentano sicuramente un obiettivo appetibile per le organizzazioni criminali di qualunque tipo" anche se ad oggi in Umbria "non si evidenzia la stabile, radicata presenza di forme di criminalità organizzata di tipo mafioso".

Secondo il procuratore le indagini "hanno documentato come l'Umbria richiami gli interessi economici di organizzazioni criminali, che agiscono reimpiegando i proventi di attività illecite, senza l'attuazione, allo stato, di tentativi di controllare il territorio e di infiltrazioni nel tessuto politico-amministrativo". "Nessun Comune, nessuna assemblea - ha ricordato Cardella - è stata mai sciolta per mafia in Umbria". Insomma, la mafia ha nel mirino il buffet dei lavori per la ricostruzione. . Da Cardella e da Mario D’aprile, presidente della Corte d’Appello, anche l’elogio ai giudici Umberto Rana e Francesca Altrui, feriti in una aggressione negli uffici del tribunale.