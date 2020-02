Carcere di Capanne, un detenuto e il figlio pestano poliziotto: agente in ospedale

Ancora violenza nel carcere di Capanne. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Secondo la ricostruzione del segretario nazionale dell'Umbria Fabrizio Bonino un detenuto e il figlio 19enne, entrambi napoletani, hanno aggredito un agente della polizia penitenziaria: "Quel che è accaduto poco fa nella Casa Circondariale di Capanne a Perugia, con la violenta aggressione ad un poliziotto penitenziario, ha riportato alla ribalta le difficoltà della struttura detentiva e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di Polizia Penitenziaria".

E ancora: "E’ successo che padre detenuto e figlio a colloquio hanno aggredito il poliziotto al termine del colloquio stesso, contestandone la durata. Anche una donna, moglie del detenuto e madre del giovane di 19 anni, è caduta a terra mentre tentava di calmare e fermare il marito ed il figlio. Il poliziotto è stato colpito da pugni e calci, in particolare al viso presentando evidenti tumefazioni. L’agente è ora in ospedale, mentre il giovane che lo ha aggredito con il padre detenuto è fermo al Comando in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria a cui è stata rappresentata la grave situazione".