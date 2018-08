Assicurazione e carrello per auto a prezzo ridotto, affari troppo belli per essere veri: due umbri truffati

Affari troppo belli per essere veri. E infatti è una truffa. Due umbri cadono nella trappola: assicurazione a pochi soldi e un carrello per auto a un prezzo competitivo. Ma la merce non è arrivata. Così sono scattate le indagini e i carabinieri di Gubbio e Gualdo Tadino hanno individuato e denunciato due truffatori.

Il primo è un torinese di 43 anni che è riuscito a raggirare un eugubino. L'esca? Un carrello da trasporto per auto messo in vendita su internet a soli 370 euro. L'umbro è stato convinto, dopo uno scambio di mail per concordare l’acquisto, a versare su una carta post pay i soldi. La merce non è mai arrivata.



Il secondo, invece, è un napoletano di 23 anni. Il trucco usato è quello di un'assicurazione a soli 450 euro. Un affarone. E una donna di Gualdo Tadino è caduta nella trappola, versando i soldi sulla carta post pay del truffatore. I documenti? Mai arrivati.