Posti di blocco dei carabinieri, patenti bruciate: guidano ubriachi, drogati e con il cellulare

Beccati alla guida ubriachi, drogati e con il cellulare. Patenti bruciate, denunce e maxi multe. Posti di blocco e controlli dei carabinieri nella notte del 25 settembre a Todi, Marsciano, Collazzone e Deruta. Sei le patenti ritirate. I militari hanno denunciato tre sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica e altre 3 trovate alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

E non è finita qui. Elevate anche cinque contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada per uso del telefono cellulare alla guida. Durante i posti di blocco, i carabinieri hanno fermato 112 mezzi, tra auto e moto, e controllato 124 persone di cui 10 stranieri. Verifiche e controlli anche in sei esercizi pubblici. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Perugia per possesso di 10 grammi di hashish, sottoposto a sequestro.