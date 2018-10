Ufficialmente espulsi, invece erano a spasso per Perugia: arrestati

Ufficialmente erano stati espulsi a maggio e ad agosto di quest'anno. E rimpatriati. Invece sono di nuovo a Perugia. I carabinieri li hanno individuati nel corso dei controlli e arrestati. Si tratta di un albanese e di un tunisino, entrambi pregiudicati, stanati dai militari del nucleo radiomobile e della stazione Fortebraccio.



I due, secondo le verifiche degli uomini dell'Arma, erano stati espulsi e rimpatriati a maggio ed agosto con un provvedimento della Prefettura di Perugia. Per cinque anni non potevano tornare in Italia. I due stranieri sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa di essere processati con il rito direttissimo. I due arresti sono stati convalidati.