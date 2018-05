Contro truffe e raggiri del nostro patrimonio arriva un super comandante dei carabineri: ecco chi è

Contro truffe, raggiri e per la salvaguardia del nostro patrimonio arriva a Perugia il Maggiore Guido Barbieri, il nuovo Comandante del Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il maggiore ha incontrato questa mattina il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che lo ha ricevuto a Palazzo dei Priori. Nato nel 1964 a Ferrara, Barbieri ha iniziato la sua carriera nell’Arma nel 1985 e proviene dal Nucleo tutela patrimonio di Torino.

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale è stato istituito nel 1969 ed è inserito tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo al quale risponde funzionalmente. Svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

La sezione perugina del Nucleo Tutela patrimonio culturale è nata nel 2016 ed ha sede in Corso Garibaldi; la caserma è intitolata al tenente colonnello Valerio Gildoni.Il sindaco ha rivolto un benvenuto al Comandante, augurandogli un buon lavoro. Romizi ha confermato la disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale a fornire ogni supporto all’Arma per quanto di competenza. Nel contempo il sindaco ha voluto esprimere gratitudine per lo straordinario lavoro che viene giornalmente svolto da quella che ha definito un’autentica eccellenza della nostra città.

Il Comandante ha ringraziato il sindaco per la disponibilità ed ha confermato l’importanza della sinergia tra Istituzioni per ottenere risultati sempre migliori. Barbieri ha sottolineato che rappresenta un privilegio essere al comando della sezione umbra del Nucleo perché consente di lavorare all’interno di un territorio che ha grande rilevanza storico-artistica.