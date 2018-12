Altro che cinghiale, è ragù di cervo: denunciati due furbetti

l Nas di Perugia, nell’ambito di alcuni controlli nel campo delle conserve alimentari, ha denunciato due persone all’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento è scaturito a seguito di pregresse attività ispettive condotte in due esercizi commerciali, durante le quali i Carabinieri prelevarono dei campioni di ragù di carne di cinghiale. Dagli accertamenti eseguiti tramite analisi di laboratorio è stata così riscontrata una non conformità in quanto il sugo conteneva la carne di cervo europeo, non dichiarata in etichetta.