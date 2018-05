Perugia, blitz dei Nas nel ristorante: sequestrati 400 chili di cibo

Blitz dei carabinieri del Nas in un ristorante di Perugia. All’atto dell’ispezione, spiega una nota ufficiale dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione, i militari hanno rilevato diverse inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali nel locale adibito a magazzino, nonché la presenza di circa 400 kg di alimenti di origine animale del tutto privi di indicazioni per la tracciabilità.



I carabinieri hanno provveduto al sequestro degli alimenti e alla contestazione di diverse violazioni amministrative. Pochi giorni fa i militari sono intervenuti in due canili della provincia di Perugia, poi chiusi per ordinanza del sindaco, elevando multe da svariate migliaia di euro.