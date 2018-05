Blitz dei carabinieri nell'azienda: lavoratori in nero e clandestini, mega multa per i titolari

Blitz dei carabinieri di Città di Castello e degli uomini dell'Ispettorato del Lavoro in un'azienda di Città di Castello. I militari sono entrati in azione nel pomeriggio di giovedì 17 maggio nella zona industriale tifernate. Individuati tre lavoratori senza un regolare contratto di lavoro e due cinesi totalmente sprovvisti di documenti. I due clandestini sono stati portati subito alla Questura di Perugia per il rimpatrio. Per i titolari dell'azienda è scattata una mega multa da diverse decine di migliaia di euro.