Mattina movimentata in via Fonti Coperte a Perugia, prima l'allarme per un uomo armato e una donna prigioniera, poi l'arresto

Carabinieri, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti questa mattina in via Fonti Coperte, all’incrocio con via Campo di Marte.

L'intervento era scattato dopo una segnalazione di un uomo armato chiuso in casa con una donna e un bambini piccolo. I militari sono intervenuti mettendo in sicurezza la zona, togliendo luce e gas all'appartamento e poi facendo aprire la porta ai vigili del fuoco. Nell'appartamento non è stato rinvenuto nessuno.

Nel corso dell'operazione è arrivato l'inquilino che occupava l'appartamento e alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga. L'uomo è stato fermato dopo pochi metri dai carabinieri e portato in caserma per accertamenti.

Servizio in aggiornamento.