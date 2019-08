Scappa dal suo Paese e si rifugia da noi in Umbria: catturato, era condannato per omicidio colposo

Un latitante straniero, ricercato dall'Interpol, è stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri a Giano dell’Umbria. Si tratta di un cittadino macedone di 41 anni per il quale è stata emanata una richiesta d’arresto emessa dalla Repubblica della Macedonia del Nord. L’uomo, accusato di omicidio colposo e lesioni plurime gravi commessi nell’ambito di un incidente stradale avvenuto in Macedonia nel 2017, è stato condannato con reclusione in carcere dalla Corte di Skopje. E' stato infine rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Giano dell’Umbria che lo hanno localizzato nel piccolo centro. Subito dopo è stato portato in carcere a Spoleto.