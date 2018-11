Banda in trasferta da Roma assalta due aziende: rubati trattore e un Fiat Iveco

Dopo l'operazione dei Carabinieri di Todi e Terni condotta nei giorni scorsi e che ha portato all’arresto di 5 rumeni ritenuti responsabili di una serie di furti e tentati furti nella zona industriale di Pian di Porto, continua la lotta ai ladri specializzati nello svaligiare abitazioni e di esercizi commerciali.

I militari della Compagnia Carabinieri di Todi avvertiti dai titolari di due ditte, una di autotrasporti ed una agricola, con sede rispettivamente in Deruta e Marsciano, dove ignoti avevano rubato un Autocarro Fiat Iveco e un trattore agricolo Jhon Deer, sono riusciti a tempo di record a rintracciare la refurtiva, del valore complessivo di circa 60 mila euro, che era stata nascosta in un'arera alla periferia di Roma. I furti, stando alle modalità, sono stati commessi da un'unica banda su cui sono in corso le indagini per identificare e poi catturare tutti i componenti.