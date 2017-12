I carabinieri di Città di Castello hanno individuato e denunciato per tentato furto in un'auto, parcheggiata in un viale della città, un minorenne straniero, non in regola con il permesso di soggiorno. Il ragazzo ha tentato la razzia, senza riuscire a portarla a termine, nella giornata del 28 dicembre. Gli uomini dell'Arma lo hanno stanato e denunciato.