Al via i controlli straordinari sulle strade di Perugia: conducente si gioca patente e auto (sequestrata)

Rafforzati i controlli su strada a Perugia e provincia sia per arginare il fenomeno dei furti che gli incidenti causati da chi si mette alla guida sotto effetto di alcol e droga. Nella rete dei carabinieri di Perugia è finito un automobilista che era completamente ubriaco ed è stato denunciato per il reato di guida in stato ebbrezza: si tratta di un 28enne che è risultato positivo all’etilometro con valore di 2,03 g/l; quattro volte oltre il limite consentito che è di 0,5. Dure le conseguenze per il conducente: la patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Ben 16 le multe elevate su 44 veicoli fermati, identificate 76 persone. I controlli straordinari andranno avanti fino alla conclusione di tutte le feste del periodo di natale e di Inizio Anno.