Posti di blocco dei carabinieri, beccati ubriachi al volante: patenti ritirate, denuncia e maxi multe da 6mila euro

Posti di blocco dei carabinieri e controlli nel fine settimana a Città di Castello: quattro patenti ritirate, denunce e maxi multe da 6mila euro.

Il primo caso ha riguardato un operaio 60enne di nazionalità algerina abitante a Città di Castello, sorpreso alla guida in via Aldo Bologni con un tasso alcolemico di quasi 2 g/l, quattro volte il limite di legge. Il secondo ha riguardato un 23enne di San Giustino, controllato in viale Europa con un tasso di oltre 3 volte il limite.

Le ultime persone a lasciare le proprie patenti di guida nelle mani dei Carabinieri sono state un commerciante di Umbertide, anch’egli come tutti gli altri controllato a Città di Castello e trovato alla guida con un tasso di alcol di quasi 2 g/l, nonché un 31enne di San Giustino, controllato in via Biturgense con un tasso di quasi 3 volte il limite.

Per tutti patente di guida ritirata fino ad un massimo di 2 anni, sanzioni fino a 6.000 euro e denuncia alla Procura di Perugia.