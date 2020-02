Beccato drogato al volante, auto confiscata e patente ritirata

Beccato drogato alla guida. I carabinieri di Cannara, nel corso dei controlli stradali, hanno denunciato un marocchino di 26 anni per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’atteggiamento del giovane durante il controllo ha insospettito i militari, che lo hanno portato in ospedale per gli accertamenti sanitari. E gli esami hanno dato ragione ai carabinieri: cocaina. Per il 26enne denuncia, ritiro della patente di guida e sequestro, ai fini della confisca, dell'auto.

E non è finita qui. I carabinieri hanno anche ritirato la patente a un giovane di Cannara, sorpreso con una piccola quantità di marijuana in auto.

Infine due giovani, un 20enne di origini bastiole ed un 22enne cannarese, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura di Perugia come assuntori.