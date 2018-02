Truffa la proprietaria e "ruba" 8mila euro di attrezzatura da cucina: denunciato

Stanato e denunciato. E 8mila euro di attrezzatura da cucina sotto sequestro. I carabinieri di Bastia Umbra, Cannara e Santa Maria degli Angeli hanno denunciato alla Procura di Perugia un uomo per truffa e appropriazione indebita.

L’uomo, incaricato del trasloco dei mobili e delle attrezzature del locale dalla proprietaria, una signora romana, ha raggirato la donna, prendendosi tutto con un finto trasloco. Il materiale recuperato per un valore di circa 8.000 euro è stato sottoposto a sequestro giudiziario in attesa di ulteriori accertamenti e per la restituzione al legittimo proprietario.