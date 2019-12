Ragazzina in fuga da un centro per minori: denunciati fidanzato ed ex insegnante

I Carabinieri di Assisi, dopo indagini e appostamenti, sono riusciti a ritrovare una ragazzina - minorenne - che era fuggita da una comunita educativa e di accoglienza del territorio. La giovane era stata accolta in questa struttura dopo la decisione del Tribunale dei Minori di Perugia. I militari hanno denunciato due persone che avrebbero giocato un ruolo fondamentale per la fuga dalla comunità. L'accusa è di sottrazione consensuale di minore. Si tratta del fidanzato della minore, che ne ha favorito "l’allontanamento e tentato di sviare le indagini per il rintraccio" ed una ex insegnante della ragazzina che l’ha ospitata senza avvisare le forze dell’ordine, pur essendo consapevole della condizione giuridica della ragazza.