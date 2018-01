Posti di blocco fuori dai locali: ubriachi e drogati al volante, patenti bruciate e denunce

Strade e locali notturni al setaccio. Raffica di posti di blocco dei carabinieri ad Assisi, Bettona e Bastia Umbra. I militari, nel corso dei controlli, hanno fermato 63 veicoli, identificato 110 persone e setacciato 10 locali notturni. Il bilancio è una strage di patenti e una raffica di denunce.



I militari hanno denunciato un 47enne di Assisi per ricettazione. L’uomo è stato trovato in possesso di una moto storica rubata nel maggio del 2007, che è stata restituito al legittimo proprietario. Stessa sorte per un 21enne di Bastia Umbra per rifiuto di dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida. Il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana ed è stato segnalato anche alla Prefettura quale assuntore. Patente di guida ritirata.

Denuncia anche per un 21enne di Bastia Umbra, beccato ubriaco e drogato al volante, per un 34enne di Assisi sorpreso ubriaco alla guida, per una 35enne perugina risultata drogata al volante. Per tutti patente ritirata. Un 50enne di Assisi, invece, è stato denunciato per il rifiuto dell’accertamento sullo stato di ebbrezza.