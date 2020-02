Assisi, è in Italia da cinque giorni e già spaccia cocaina: 25enne arrestato

E' in Italia da cinque giorni e già spaccia. I carabinieri di Assisi hanno arrestato un albanese di 25 anni, arrivato in Umbria da soli cinque giorni grazie al visto di ingresso trimestrale. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane era riuscito a reperire in breve tempo un'auto, la cocaina e una nutrita schiera di clienti ai quali cedere lo stupefacente, dando così il vita ad una intensa attività di spaccio. Poi sono arrivati i carabinieri.

Il 25enne è stato arrestato dopo una serie di pedinamenti. Giudicato con rito direttissimo ed espulso. Segnalato alla Prefettura anche un cliente.