Rapinatore scompare nel nulla, ricercato in tutta Italia: catturato a Ponte San Giovanni

Lo cercavano ovunque, lo hanno catturato a Ponte San Giovanni. I carabinieri gli hanno dato la caccia per mesi e mesi. E nella notte i miliari hanno arrestato un 33enne di origine rumena, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso, nel mese di maggio 2017, dal Tribunale di Perugia, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali, commessi a Giano dell’Umbria il 7 maggio 2014.

I carabinieri di Ponte San Giovanni sono riusciti a individuare e stanare il 33enne. Una volta arrestato, il rumeno è stato rinchiuso nel carcere di Capanne per espiare la pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione.