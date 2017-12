Perugia, aggrediva e rapinava le studentesse sulla porta di casa: 38enne arrestato

Smascherato e arrestato il rapinatore che vive alla Caritas di Perugia. I Carabinieri di Perugia hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa il 29 dicembre dal Gip presso il Tribunale di Perugia, a carico di un 38enne, nato in Germania e cresciuto in Italia, pluripregiudicato, senza fissa dimora, ospite alla Caritas di Perugia, ritenuto responsabile di rapina aggravata e di violenza privata. Ora l’uomo è rinchiuso nel carcere di Capanne.

Il 38enne a novembre ha seguito giovani donne e un bambino di 11 anni fino al portone di casa per intrappolarli nell’androne dei condomini e rapinarli. Il 14 novembre l’uomo ha rapinato una studentessa polacca 21enne. La ragazza è stata seguita fino a casa, sorpresa alle spalle, strattonata e terrorizzata. Il 38enne è fuggito con il portafogli della vittima con 50 euro dentro. Il 21 novembre, invece, l’uomo ha pedinato e aggredito alle spalle - e sempre nell’androne del palazzo - una studentessa statunitense di 19 anni. Le urla della ragazza lo hanno messo in fuga.