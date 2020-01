Ladra catturata dai carabinieri: era ricercata in tutta Europa, arrestata

Ricercata in tutta Europa, catturata mentre si aggirava tra le case. I carabinieri di Fossato di Vico hanno identificato e arrestato una cittadina polacca, sorpresa ad aggirarsi in modo sospetto tra le abitazioni. La donna, senza documenti di identità, ha raccontato ai militari di essere arrivata da poco in paese e di vivere da un conoscente. Una balla, subito scoperta dai carabinieri. Il controllo al Comando di Gubbio, con la verifica delle impronte digitali e il foto-segnalamento, ha portato alla luce la verità. La 35enne era ricercata perché gravata da misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Perugia in relazione a un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Distrettuale di Balystock della Repubblica di Polonia.

La donna, che deve scontare un anno e 10 mesi di reclusione per aver commesso un furto in abitazione, è stata rinchiusa nel carcere di Capanne, in attesa di essere consegnata alle Autorità polacche.