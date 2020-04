Anziano chiama i carabinieri: "Vorrei una bandiera italiana". I militari gliela issano sul balcone

Chiama i carabinieri e chiede una bandiera italiana da esporre sul terrazzo. E i militari gliela portano. Nella giornata di Pasqua - raccontano i carabinieri di Perugia - un 90enne residente nel quartiere di Pieve di Campo, invalido, che vive da solo, ha chiamato il 112 per chiedere un tricolore da esporre sul balcone.

I militari non hanno perso tempo. I carabinieri di Ponte San Giovanni, nel primo pomeriggio di Pasqua, si sono recati dal 90enne per issare la bandiera italiana sul balcone. L'uomo, raccontano i militari, li ha accolti visibilmente commosso e ha spiegato di voler esporre il tricolore "come simbolo ei vicinanza e partecipazione al dolore di tutta la gente, ma anche una sorta di anelito alla vittoria, da parte del popolo italiano, sulla pandemia in atto".