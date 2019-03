Carabinieri circondati e aggrediti, quattro studenti universitari davanti al giudice

Italia-Irlanda, festeggiamenti per la vittoria, alcol in abbondanza e un giovane che ha qualcosa da dire alla pattuglia dei carabinieri che stazione davanti alla Fontana Maggiore dopo che qualche settimana prima si era verificata una vera e propria guerriglia urbana per corso Vannucci.

Quella sera, un lunedì, intorno alle 1.30 del 18 giugno del 2012, un ragazzo seduto sulle scalette del Duomo avrebbe mostrato più volte il sedere ai militari. I carabinieri lo avrebbero invitato a dare le generalità, accompagnandolo verso l’auto di servizio. Fatto che avrebbe scatenato la folla di giovani che si trovava in piazza. I militari e l’auto venivano accerchiati, partivano insulti e cori contro l’Arma (tutto documentato dai video delle telecamere di sorveglianza e da quelli girati dai presenti sul posto con il cellulare).

Finivano in manette un rumeno, un siciliano, un sardo e un marchigiano, studenti universitari di età compresa fra i 24 e i 30anni, con le accuse di violenza, resistenza, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e favoreggiamento. In tribunale sono difesi dagli avvocati Gianni Zurino e Giovanna Paola.

Due carabinieri avevano riportato ferite lievi. Sul posto erano intervenute altre pattuglie dell’Arma e della Polizia. I giovani arrestati e denunciati erano poi stati individuati grazie alle testimonianze dei colleghi aggrediti, di alcuni giovani presenti in piazza e dei gestori di locali.